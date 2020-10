Eestis tervikuna on maakodudega tehtud tehingute keskmine ruutmeetri hind võrreldes aastataguse ajaga püsinud stabiilne, jäädes 550 euro piirimaile.

«Tasub muidugi tähele panna, et mitmes maakonnas on elamute keskmised ruutmeetri hinnad väga muutlikud, kuna toimub vähe tehinguid. Näiteks ei ole Hiiumaal käesoleva aasta üheski kuus müüdud nii palju elumaju, et saaks mingitki statistikat teha,» nentis kinnisvaraportaali City24.ee juhataja Karin Noppel-Kokerov.