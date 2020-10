GALERII ⟩ Külastajaid on murdu: DEPO meelitas laupäeval kohale enneolematu rahvamassi

25 000-ruutmeetrine DEPO on praegu Eesti suurim kodu- ja aia remondi- ja ehituskaupade pood, kust leiab üle 100 000 toote.

«Oleme spetsialiseerunud do-it-yourself-lahendustele, pakkudes laia valikut kodu, aia, remondi ja ehituse jaoks. Lisaks poele on DEPO-l ka suur ladu, mis tähendab, et kõik kaubad on ostmise hetkel kohe saadaval,» selgitas DEPO kauplus-lao turundusdirektor Rimants Jugans.