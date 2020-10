Tanja ja Mikk ostsid Hiiumaale metsatuka, kuid kõik pole nii roosiline, kui algul tundus

Eesti muusikamaastiku esipaar Mikk Saar ja Tanja Mihhailova-Saar on mõlemad leidnud tee Luua aianduskooli. Mikul algas teine õppeaasta metsanduse erialal ning Tanja on käsile võtnud maastikuarhitektuuri eriala omandamise.

Erialavalikust innustatult on paar ostnud Hiiumaale tüki maad, kuhu noored oma pesa rajada plaanivad. Kuid iga hea ei ole halvata. Anuga rääkides tõdes Mikk, et avastas oma maalapil kasvavast metsast kahjurid. «Pidasin nõu kooli õpetajatega ja meil ongi väike probleem. Ma ei oleks seda tähele pannud, kui ma poleks seal koolis käinud,» räägib ta.

«Mõtlesime, et sellest saaks hea projekt. Tanja tegeleb sellega, mis on aias sees ja mina, sellega, mis jääb sealt välja. Sellega läheb muidugi paar aastat aega, eeldusel, et me selle kooli lõpetame,» selgitab Mikk kinnistu ostu tagamaad.