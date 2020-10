Pilt on illustreeriv.

Brittide teelembus ei tule ilmselt kellegi jaoks üllatusena. Utilita Energy läbiviidud uuringust selgus aga, et enamik britte keedab tassi tee valmistamiseks kõvasti rohkem vett, kui seda tegelikult vaja läheb. Uurimistöö tulemustest selgub, et see toob kaasa meeletu energia raiskamise.