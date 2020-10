PILDID ⟩ Tartu külje all müüakse eramut, mille köök oleks justkui Barbie majast välja rebitud

Kahekorruseline maja on avar ja väga hea planeeringuga. Majas on kokku neli magamistuba, kaks elutuba ja tualetti, üks duširuum ja vannituba. Lisaks asub elamus ka majapidamisruum, garaaž ja saun koos mõnusa eesruumiga. 1729 ruutmeetri suurusel kinnistul asuva elumaja pindala on 206,5 ruutmeetrit.