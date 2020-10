Briti huumori võidukäik: kuidas mõttetust plasttunnelist sai riigi üks populaarsemaid vaatamisväärsusi

Väikelinna suurima toidupoe planeeringuga on korralikult puusse pandud. Kaupluse sissepääs ja autoparkla asuvad pikliku hoone eri otstes. Selleks, et parklast kauplusesse saada, pidid inimesed tuult ja vihma trotsides hoone ühest otsast teise kõmpima. Kaupluse omanikuks olev Sainsbury toidupoekett leidis probleemile aga väga omapärase lahenduse. Selle asemel, et kolida sissepääs hoone teise otsa, ehitati hoopis 70 meetri pikkune plasttunnel, mis inimesi tormituulte eest kaitseks.