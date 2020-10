TEEME SELGEKS ⟩ Mis otsast tuleb kööki koristama hakata?

Köögi koristamine on kindlasti üks kõige tüütumaid tegevusi üldse. Lugematul hulgal erinevaid köögiriistu, taldrikuid, potsikuid, kuivaineid ja maitseaineid muudavad tolmulapiga liikumise äärmiselt tülikaks. Kuid kas on olemas õiget viisi, kuidas kööki koristada? Tuleb välja, et on!