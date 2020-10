LUGEJA FOTOD ⟩ Lõunakeskuse koridor täitus suitsuga, rahvas evakueeriti ja kohale saabus tuletõrje

Elu24 sai ühendust keskuses töötava Kariniga, kes sõnas, et kuulis valjuhääldist korraldust keskus koheselt evakueerida. «Valjuhääldist öeldi, et seoses eriolukorraga palun viivitamatult keskusest väljuda. Me ei saanud aru, mis täpselt toimub ja valjuhääldist kostuv hääl hakkis kohutavalt, see sõi kõik tähtsad sõnad ära. Panime poe kinni ja väljusime siiski keskusest.» Rahvas on kogunenud keskuse ees olevatesse kogunemiskohtadesse ning ootab edasisi juhiseid.