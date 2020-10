PILDID ⟩ Välismaalaste vahel käib Linnusitamaa üle tihe rebimine

«Eks me ole ise ka üllatunud, et nii laheda nimega saart vahendame. Saare kohta tehakse üle maailma palju päringuid, inimesed tunnevad selle vastu suurt huvi. See on selles mõttes ainulaadne saare, et mujal maailmas nii soodsalt erasaari ei müüda,» räägib Sotheby esindaja Tiia Sooaluste.