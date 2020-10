Uurimistööst selgus, et enamik eestlasi peab end väga keskkonnateadlikuks

Inimeste hinnang oma keskkonnateadlikkusele on kahe aasta taguse uuringuga veidi väiksem – 2018. aastal pidas end keskkonnateadlikuks 83% vastanuist, selgub Keskkonnaministeeriumi poolt läbiviidud uuringust. Uuringu läbiviijate hinnangul ei pruugi see siiski tähendada, et inimeste teadlikkus on ka tegelikult kahanenud. Pigem teadvustatakse keskkonnavaldkonna olulisust üha rohkem ning seepärast hinnatakse ka oma teadmisi varasemast kriitilisemalt.