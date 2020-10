TASUB TEADA ⟩ Just sel viisil süües neelad teadmatult alla suure koguse plasti

East China Normal University uuringust selgus, et igas plastanumasse pakendatud toidus leidub vähemalt mingil määral mikroplasti tükke. Inimesed, kes söövad plastanumates toitu vähemalt korra päevas, võivad Hiina teadlaste sõnul neelata nii alla ligi 200 mikroplasti tükki nädalas, kirjutab Best Life Online .

Teadusväljaandes Journal of Hazardous Materials avaldatud uurimistöös võeti luubi alla enimlevinud plastist valmistatud ühekordsed toidukarbid viies Hiina linnas. Teadlased viisid läbi katseid jäljendamaks plastkarpi pandud kuuma toitu. Uurimistöös selgus, et iga uuritud plast eritas kuumuse tõttu mikroplasti tükke. Kõige hävitavama hinnangu said polüstüreenist valmistatud toidukarbid, mis eritasid kuni 29 mikroplasti tükki.