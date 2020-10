GALERII ⟩ Asi selge! Täpselt selline hakkab Patarei merekindlus välja nägema

«Lähtusime sellest, et meie poolt loodava uue kihistuse mõte on merekindluse hoone avada, anda talle uusi tähendusi, võimalusi ning luua uutele kasutajatele harmooniline keskkond. Kujundlikult püüdsime pärandit respekteerides tuua välja merekindluse vastaspoole, mis oli seal seni kogu aeg justkui peidus olnud,» sõnas HGA partner Hanno Grossschmidt.

«Patarei Merekindluse näol on tegemist suure avaliku huvi all oleva objektiga ning arhitektidele püstitatud lähteülesanne oli väljakutsuv ja mitmetasandiline. Võidutöö on ainuke, mis suudab ühendada mentaalse idee läbi praktiliste lahenduste ja tähenduste ühtseks tervikuks,» ütles Patarei Merekindluse omanik Urmas Sõõrumaa.