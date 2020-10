PILDID ⟩ Lõunakeskuse taga asuva tagasihoidliku maja sisu meeldiks isegi pirtsakale Marie Antoinette'ile

Ühekorruseline nelja eraldi magamistoaga elamine on ülimalt maitsekalt ja elegantselt sisustatud. Tervet kodu läbib romantikat õhkav sisekujundusjoon. Pehmed värvid, varieeruvad tekstuurid ja rikkalikud kangad on oskuslikult igas toas kasutust leidnud. Ka nipsasjad ei ole juhuslikud, vaid on tähelepanelikult välja valitud ja oma kohale paigutatud. Tegemist on majaga, kuhu sisse kolides on vaja kaasa võtta ainult hambahari ja riided.