Maaomanik nõuab varem tasuta kõigi kasutuses olnud silla ületamise eest hiigelsummasid

Norfolki ja Cambridgeshire'i maakonna vahel asuv sild on jõe vastaskallastel asuvate külade elanikke ühendanud aastakümneid. Jõe ühel kaldal asuvas Brandon Banki külas on kokku 13 majapidamist ning teisel kaldal asuvas Little Ouse külas 35 majapidamist. Mõlema küla rahvas kasutab silda tööle ja kooli minekuks igapäevaselt. Teine lähim sild jääb mõlemast külast kilomeetrite kaugusele, kirjutab Daily Mail.