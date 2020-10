PILTUUDIS ⟩ Silt Selveri salatiletis ajas paljud kunded muigama

Lahtise salatileti juures käte desinfitseerimine tagab hügieeni ning on teiste poekülastajate vastu viisakas. Selleks on toidupoodide salatilettide juurde desinfitseerimisvahendi dosaatorid üles seatud – nii ka Selveris.

Mingil kummalisel põhjusel on ühe Selveri kaupluse salatileti külge kinnitatud silt, mis kutsub inimesi üles käsi desinfitseerima, kuid puhastusvahendi asemel leiavad külastajad eest ainult erinevad salatikastmed. Desinfitseerimisvahendist pole haisugi! Loodame, et salatikastmed said lõpuks ikkagi kätepuhastusvahendiga asendatud.