Kare vesi muudab veekeetja kiirelt katlakiviseks. Need, kes on elanud Tartus teavad, millest jutt käib. Enamasti puhastatakse veekeetjat äädikaga, kuid see täidab toa ebameeldiva lõhnaga. Kuid sama triki teevad ära ka sidruniviilud. Aseta mõned viilud veekeetjasse, täida see veega ning pane see tööle. Nagu võluväel saab veekeetja puhtaks ning tuba lõhnab värskete sidrunite järgi.