Naftahindade kukkumine ja aastatepikkune valitsuse saamatus majandust elavdada on kukutanud Lõuna-Ameerika ühe rikkaima riigi sügavasse kriisi. Nüüdseks juba kuus aastat vabalanguses olnud majandus ja hüperinflatsioon on jätnud paljud nälga ja peavarjuta. Ka riiki hiljuti räsinud tulvaveed on teinud oma töö.

Sotsialistlik valitsus andis eelmise presidendi Hugo Chavez'i ametiajal lubaduse ehitada igale leibkonnale korralik kodu. 2011. aastal käivitatud programmi raames on ametlike andmete järgi kodu saanud juba üle kolme miljoni pere, kuid opositsioon on nende numbrite suhtes kriitiline, kirjutab Arab News .

Peavarjuta jäänud inimeste majutamiseks on mitmeid programme. Üks neist suunab inimesi elama riigile kuuluvate hoonete kasutusena seisvatesse osadesse, tehes neist ajutised varjupaigad. Kuid ajutistel lahendustel on komme pikalt püsima jääda. Üks nendest hoonetest on Venezuela naisteministeerium, mille keldrisse on elama paigutatud 14 leibkonda. Kohutavates tingimustes elavad kodanikud peavad trotsima liigniiskust, fekaale, putukaid, rotte ja umbest õhku, teades, et president Nicolás Maduro peen palee jääb neist kõigest kiviviske kaugusele.