Muuseumi pressiesindaja sõnul jäi «Jacob Lawrence: The American Struggle» näitust külastanud naisterahvale silma, et kunstniku taiesed meenutavad talle maali, mis ripub tema naabrite elutoas. Külastaja huvi kasvas veelgi, kui ta sai teada, et viiekümnest maalist koosnevast seeriast on viis teadmata kadunud, vahendab UPI.