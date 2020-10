TEEME SELGEKS ⟩ Kas väike korteriühistu peab esitama majandusaasta aruande?

Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi sõnul on korteriomandi- ja korteriühistuseaduses eraldi regulatsioon korteriühistutele, kus korteriomandite arv ei ole suurem kui kümme või kui kõik korteriomandid kuuluvad ühele isikule.

«Kui juhatust valitud pole ning kõik omanikud on otsustatud ühistut ühiselt juhtida, tuleb meeles pidada, et korteriühistu nimel tehingu tegemiseks on vaja kõigi korteriomanike nõusolekut – korteriomanikud peavad seega oma tahet tehingute tegemisel kindlasti ka väljendama. Seda kas isiklikult või esindaja kaudu,» lisas Mardi.