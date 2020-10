«Õnne 13» näitleja Hanna Allsaar oma huvitavast hobist: juba kolmeaastasena lubas vanaisa mul naelu taguda

Saatejuht Anu Välbaga rääkides tuli välja, et Hannal on mitu põnevat hobi, nagu näiteks mootorratta ja lumelauaga sõitmine, relvad, remontimine, ehitamine ja ka tisleritöö.

«Kodus on enamus mööblit minu tehtud – söögilaud, toolid, köögikapid, riiulid,» loetleb Hanna ette asju, mis ta oma käega valmis teinud on. Anu pärimise peale, kust Hanna tisleri oskused omandanud on, jäi näitleja kidakeelseks. «Ei ole koolis käinud – need kaks oskavad,» sõnas Hanna, tõstes samal ajal oma kaks kätt üles.