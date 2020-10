Eesti päikesekatuste tootja nomineeriti Euroopa Keskkonnaauhinnale

Roofit.solar on Eesti ettevõte, kes on välja arendanud maailmas unikaalse monokristalsete ränielementidega integreeritud metallist katusematerjali. Innovatiivne päikesekatus näeb välja nagu traditsiooniline teraskatus ja on elektriliselt sama võimas nagu tavalised päikesepaneelid. Praegu toodetakse elektrit tootvat katusematerjali, mis on integreeritud valtsprofiiliga. See sobitub hästi põhjamaise arhitektuuriga ja on lubatud ka miljööväärtuslikes piirkondades.