KATKEND ⟩ Eks see aiategu ongi vist tõesti nagu maailma loomine, ainult et seitsme päevaga ei mängi välja

Krundi kitsas, väljavenitatud L-kuju ei jätnud just palju variante. Selge see, et kui ruum on nii ahtake, siis tuleb mängida eelkõige piiretega ja nende lähistel. Seega: raamistutus. Selle puhul ongi istutusalad ja peenrad rajatud kas mingis või kogu ulatuses aeda ümbritseva bordüürina ja tahapoole tõusvate kasvurinnetena. Pärast mõõtmist ja arvutamist ja bordüüri piiri edasi-tagasi nihutamist sai selgeks, et saan endale lubada kahes kitsamas küljes vaid meetri- kuni meeter kahekümne laiusi peenraid, aia tagumises otsas aga saan servaga tulla edasi kuni küllusliku pooleteise meetrini. Siis jäi veel mõistlik ruum aiatee ja natukese muru jaoks – sest vähemalt grillimise ja päevitamise ala võiks suveajal ju ka ikka olemas olla, olgu aed kui väike tahes. Pealegi oli tütar siis veel algklassilaps ja temalgi võisid suvel murumängudeks omad plaanid olla. Ja koerale oli vaja kohta, kuhu külg maha visata.