See korter ei ole preilnadele: Tallinna üürikorteri kuulutus ütleb nii nagu asi on

«Oled hardcore trooper, maailmapäästev hipi või säästlik üliõpilane? Või oled lihtsalt kahe jalaga maas olev kaine inimene, kes elukohta tapeedimustri ja põrandavärvi järgi ei vali? Kui hindad üüripinna puhul eelkõige asukohta, kodusoojust, turvalisust ning vaikust, siis see korter Sõle 68 tänaval on just sulle! Jah, sa oled õigesti aru saanud, see kuulutus ei ole preilnadele,» seisab kuulutuses.