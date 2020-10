Ameeriklaste ebakindlus tuleviku suhtes on suurendanud inimeste huvi toidu pikaajalise säilitamise vastu. Seega pole ime, et hoidiste valmistamine on toiduentusiastide seas hoogsalt populaarust kogunud. Kuid see on kaasa toonud klaaspurkide ja kaante kroonilise defitsiidi, vahendab CNN.