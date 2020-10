AJALOOPÄRL ⟩ Metsakülas ootab pika ajalooga rehielamu hakkajat uut omanikku

Elamu on keskmises seisukorras ja sissekolimiseks valmis, ent vajab seejuures veidi remonti ja korrastamist. Esimesel korrusel on: suur kaminaruum köögiga, abiruumid, väike külalistetuba, saun, duširuum ja WC. Teiselt korruselt leiab trepihalli, neli magamistuba, vannitoa ja WC.

Elamu-rehealune on kasutuses, kuid vajab samuti veidi uuendamist. Rehealuses on köök, kolm tuba, vannituba, WC, sahver ja kaks abiruumi. Mõlemad hooned on ahi- ja kaminaküttel, rehielamus on veel puuküttel pliit soojamüüriga.