Kõige hullem möödas? Pangad finantseerivad taas keerulisemaid koduoste

«Kõik inimesed ei taha koduks valmis korterit,» selgitas LVM Kinnisvara maakler Ilmar Tedremaa, kelle sõnul on pangad tänaseks hakanud taas kodulaenu andma ka kaasomandis või kasutusloata kodudele, isegi aiamajadele.

Tedremaa kinnitusel pole sellisele objektile laenu saamine küll sama lihtne kui tüüpilise tehingu, valmis korteri ostmise puhul. «See nõuab rohkem tööd ja läbirääkimisi pangaga, mistõttu on maakleri roll laenu saamisel kasvanud palju suuremaks,» rõhutas ta. «Aga kui ostja on laenuvõimeline ja objektil on turuväärtus, saab tehingu sageli siiski finantseeritud.»