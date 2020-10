TEEME SELGEKS ⟩ Kuidas elada ja magada paremini siis, kui su tööaeg sinu bioloogilise kellaga ei ühti?

Mõningad näpunäited hea une jaoks

Pimendavad kardinad

Parima une tagamiseks on soovitatav tavaliste kardinate asemel pimendavad kardinad valida. Pimendavad kardinad garanteerivad maksimaalse pimeduse isegi päevasel ajal. Need kaitsevad ka talvel tuule eest ja blokeerivad suvel akendest tulevat kuumust.

Mugav voodi

Soovitatav on võimaluse korral diivanvoodi asemel tavaline voodi valida. Madrats ja selle kate on sinu mugavuse jaoks hädavajalikud. Näiteks aitab madratsikate isegi vana madratsi või diivanvoodi mugavamaks muuta juhul kui voodit käepärast pole. Lisaks lõi IKEA hiljuti ka sobiva madratsi valimiseks eraldi tööriista, mis võtab valiku tegemisel arvesse nii inimese peamist magamisasendit, temperatuuri kui ka kaalu.

Tekk, millega pole liiga kuum ega külm

Inimeste vajadused on erinevad, ühele meeldib jahedamas magada, teine valib isegi suviti paksu teki. Siinkohal on kõige tähtsam ülesanne valida tekk isiklike eelistuste järgi, et sa ei ärkaks öösel seetõttu, et on liiga külm või kuum. Tänapäeval on tekid eriti õhukesed ja kerged, samuti on neile märgitud, kas need on mõeldud jahedamaks või soojemaks uneks.

Kaitse hügieeni tarbeks

Selleks, et tagada uue padja või madratsi pikk eluiga ning värske välimus ka pärast mitut aastat, on head spetsiaalsed kaitsmed. Need kaitsevad madratsit vedelike ja plekkide eest. Samuti on neil erifunktsioonid, näiteks IKEA padjakaitsmel on jahutav efekt nende jaoks, kes öösiti higistavad.