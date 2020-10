TEEME SELGEKS ⟩ Kuidas vesi potis kiiremini keema ajada?

Mõnel veab ja külmkapist vaatab vastu eelmise päeva jäägid või mõni poolfabrikaat, kuid need, kelle külmkapist vaatavad vastu ainult toidu koostisosad, peavad midagi valmis kokkama. Kuna aja ning energiaga priisata ei ole, tuleb kasutusse võtta kõikvõimalikud nipid, et toit kiiremini valmiks. Õnneks on potis vee keema ajamiseks olemas kolm väga lihtsat nippi, mida igapäevaselt kasutada, kirjutab Martha Stewart.