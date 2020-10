Tahad kodu kaugel lõunas: Itaalias saab elamise kohviraha eest!

Sitsiilias asuv maaliline Salemi linn on viimane linnade seast, mis pakub maha jäetud kodusid vähema raha eest, kui kulub ühele espressotassile, vahendas CNN.

Järgmise kuu jooksul läheb oksjonile paar tosinat lagunevat elamut, mille alghind on üks euro.

Linnapea Domenico Venuti loodab, et sellise oksjoniga suudetakse Salemile uus elu sisse puhuda. Nimelt vähenes linna elanikkond märkimisväärselt, kui pärast 1968. aastal Sitsiilia Belice orgu raputanud kohutavat maavärinat põgenes linnast vähemalt 4000 elanikku.

«Kõik hooned kuuluvad linnavolikogule, mis kiirendab müüki ja vähendab bürokraatiat,» ütles Venuti CNN Travelile.

«Enne kava käivitamist pidime esmalt taastama Salemi vanad osad, kus majad asuvad, ajakohastades infrastruktuuri ja teenuseid alates teedest, elektrivõrkudest ja kanalisatsioonitorustikust,» lisas linnapea.

Nüüd ongi linn järgmiseks sammuks ehk majade müügiks valmis.

Kuigi võib tunduda, et Salemi on Itaalias populaarsele ühe euroga kodude «müügipeole» üsna hiljaks jäänud, siis tegelikult pakkusid linna ametnikud esimeste seas välja, et lagunenud kodud võiks sedavõrd odavalt müüa maha tingimusel, et ostja ka kinnistu renoveerib.

Sarnased skeemid on käivitatud paljudes Itaalia külades, näiteks Calabria lõunapoolses piirkonnas asuvas Cinquefrondis ja ka Sitsiilias asuvas Mussomelis.

Kuid Salemi ametnikel ei õnnestunud erinevate bürokraatlike probleemide tõttu kohe projekti allkirjastada ja peeti vajalikuks, et linn saaks esmalt väliselt korda.

«See oli pikk protsess,» selgitas Venuti. «Me ei teinud mitte ainult põhjalikke hooldustöid riskantsete lagunevate alade kindlustamiseks, vaid pidime ka paljud kinnistud taastama elamupaikadeks.»

Venuti sõnul on nad müügiks olnud juba mõnda aega valmis, kuid tahtsid sellega oodata seoses Covid-19 pandeemiaga.

Koroonaviirus tabas Itaaliat eriti rängalt suhteliselt varakult, kuigi Sitsiilia on seni olnud üks Euroopa kõige vähem mõjutatud piirkondi.

Kuigi Venuti tunnistas, et viirus on endiselt linna elanike jaoks murettekitav, kuna praegu on teada umbes 30 juhtumit, usub ta, et nüüd on õige aeg müügiga edasi liikuda.

Valitud majad lähevad enampakkumisele üheeurose alghinnaga.

1600. aastatest pärit kodud asuvad linna ajaloolise keskuse südames ja on ümbritsetud iidsete linnamüüridega.

Kuigi mõned hooned vajavad maavärina põhjustatud kahjustuste tõttu põhjalikke remonditöid, on paljud hooned siiski suhteliselt heas seisukorras ja vajavad minimaalset tööd.

Nende pindala on vähemalt 85 ruutmeetrit ja need on valmistatud lähedal asuvatest koobastest eraldatud kollakasroosa tahke liivakiviga, mida kohalikus murdes nimetatakse «campanedda» või «kell».

Selline nimi tuleneb haamriga kivi löömise helist.

Kõigil müüki tulevatel hoonetel on väga sarnased omadused, näiteks mitu korrust ja paksud seinad. Samas on mõnel majal panoraamvaatega rõdu, kuid linnapea hinnangul on Belvedere tänava äärsed maja vaieldamatult kõige atraktiivsemad, kuna neist avaneb vaade rikkalikule rohelisele orule.

Ehkki sajandite jooksul mitu korda ümber kujundatud kodud, mis ulatuvad üle kahe kuni kolme korruse, olid kunagi linna maaelu mikrokosmid. Kui nad esimest korda ehitati, magasid pered ülemistel korrustel, samal ajal kui nende loomi hoiti maapinnal tallides.

Venuti sõnul ei pea potentsiaalsed ostjad enne pakkumise tegemist Salemi maju kontrollima sõitma, kuid nad peavad saatma linnavalitsusele projekti, et näidata oma pühendumust projektile, millega nad tõestavad, et teevad selle ka korda.

Renoveerimisprojekte hinnatakse ka vastavalt linnamõjule.

Need, kes kavatsevad mõne kinnistu muuta B&Bks või muud tüüpi majandustegevusega äriettevõtteks, saavad lisapunkte ja maksukrediiti.

Üks ostja saab osta rohkem kui ühe maja, kuid kõik ostjad peavad maksma 3000 euro suuruse tagatisraha, mis tagastatakse, kui hoone valmib kolme aasta jooksul.