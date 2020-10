Fahle Park rajab liiklusele uued otseteed

«Valmis on Fahle Pargi kesklinnapoolne tänavaots, mida tuntakse Lastekodu tänava pikenduse või tõusuna. Järgmisena ehitame välja sissesõidutee Fahle Parki Tartu maantee mõlemast sõidusuunast koos põhjaliku Circle-K tanklaesise uuendusega. Nimetatud töödega on plaanis lõpule jõuda tuleva aasta juuliks. Ehitustegevuse järgmises etapis loome otsetee ka Järvevana teele koos peale ja maha sõiduga,» selgitas Fausto Capitali müügidirektor Einar Niin.

Kokku rajatakse Fahle Pargi taristuehituse käigus 600 meetrit linnatänavaid ning 12 000 ruutmeetrit parkimisplatse. Uue tee alla paigaldatakse 11 000 meetrit torustikke ja kommunikatsioone. Hoonete vahelise sillutise loomiseks on tarnitud sadu tonne graniiti.

Parkimine on Fahle Pargis lahendatud kahe parkimismajaga, kus on eraldi parkla ka jalgratastele ja mootorratastele ning elektriautode laadimispunktid. Lisaks on ettenähtud 2-tunnine tasuta parkimise võimalus kõikidele Fahle Pargi külastajatele.