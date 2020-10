TEEME SELGEKS ⟩ Kas suurem omafinantseering tagab ka kergemad laenutingimused?

Mida väiksem omafinantseeringu nõue, seda parem. Nii on laen kättesaadav enamatele soovijatele. Samas on turul ka palju neid, kes põhimõtteliselt soovivad saada minimaalset omafinantseeringut, kuigi nende rahalised vahendid võimaldaksid palju enamat. Kel võimalik, soovitan panustada omavahenditest võimalikult palju.

Vähem riske

Suurem omafinantseering on märk pangale, et tegemist on inimesega, kes suudab koguda raha ja ellu jääda ka kriisi ajal. Mida enam omavahendeid, seda väiksem on riskiaste, sest väiksem on ju ka laenu tagasimakse.

On näha, et praeguses keerulises olukorras tuleb laenuotsus sellisel juhul kergemalt ning vastutasuks on ostjal võimalik saada paremaid tingimusi ja tavapärasest väiksema marginaali.

Veel enam, ostjal tasub suuremat omafinantseeringut kaaludes arvestada, et see on ju intressivaba, sest vaid laenatud summa pealt makstakse intresse. Lisaks, enne laenuperioodi lõppu kodu müües saab kätte suurema summa, sest laenukohustus on ju väiksem.