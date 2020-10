ENNE JA PÄRAST ⟩ Vanapaar, kes ei julenud remondist unistadagi, sai kauaoodatud uue elutoa

Paarike on oma korteris elanud rohkem kui 30 aastat. Kuigi see on korralik ja puhas, on interjöör ja mööbel iganenud ja ei valmista juba mõnda aega rõõmu. Särasilmne vanapaar veedab enamik oma ajast elutoas, kus nad on lastelastega, vaatavad televiisorit, loevad raamatuid ja kus vanaproua ka tikib.

Elutuba enne uuendustöid. FOTO: Ikea

Samas toas võõrustavad nad ka kogu pere, kes lastega enam pühade ajal laua ümber ära ei mahu. Koduperenaine ütles, et kuigi ta on juba pikalt kaasaaegsemat interjööri igatsenud, ei ole ta endal lubanud sellest unistada. Kuid selgus, et muudatused võivad olla taskukohased paljudele, kui neid hästi planeerida.

Maalist sai inspiratsioon

Pärast elutoa renoveerimist oli tuba tundmatuseni heledam, ruumikam ja modernsem. Ja selle inspiratsiooniks oli üks vanapaari maal.

«Elutoa värvilahendus koosneb peamiselt naturaalsetest värvidest ja nende valikul sai otsustavaks loodusmotiiviga maal. Kirevatel seintel kaovad maalid ja teised dekoratsioonid peaaegu täiesti ära, aga need saab jälle nähtavale tuua, valides heleda, ühevärvilise seinavärvi,» lausus IKEA sisekujundaja Darius Rimkus.

Elutuba pärast uuendustöid. FOTO: Ikea

Kuidas toast suurem mulje jätta?

Kuigi elutuba polnud tilluke, tundus see kitsas. Sisekujundaja ütles, et sellise mulje jätavad massiivne mööbel, tumedad värvid ja erinevate mustrite küllus. Hoolimata väljakutsest elutuba, söögituba ja külalistetuba kõik ühte mahutada, tundub tuba ruumikam kui varem. Sisekujundaja soovitas väikese elamise puhul ainult üksikuid värve kombineerida.

Elutuba pärast uuendustöid. FOTO: Ikea

«Esmalt asenda vana mööbel modernsemate ja funktsionaalsemate esemetega, mis nii palju ruumi ei võta. Vanad mööbliesemed võivad leida uue kodu või neid saab taastöödelda. Selleks, et tuba suurem tunduks, on soovitatav valida hele mööbel. Kasuta vaid mõnda värvi ning elavda interjööri värviliste tekstiilidega. Aastaaja või oma eelistuste muutudes saad need alati lihtsalt uute vastu välja vahetada. Uued tekstiilid värskendavad kodu ühe hetkega,» kirjeldas IKEA sisekujundaja Darius Rimkus.

Kõik asjad ühes kapis

Mitukümmend aastat vanad tüüpilised suured kapid võtavad tavaliselt palju ruumi, kuid ei ole samas kuigi ruumikad. Sellise asemel võib tervesse toaseina disainida heleda, kõrge ja elegantse kapi, kuhu mahutada kõik raamatud, suveniirid, lauanõud ja -linad.

«Suletud, klaasustega ja avatud kappide kombinatsioon ei näe igav välja ja jätab korrastatud mulje. Klaasist uste taga võid hoida asju, mille üle tunned uhkust või mida soovid imetleda, ja teised asjad võid tavaliste taha peita,» lausus Rimkus.

Kogu pere ühe laua ümber

Tänu sisekujundajatele ja lihtsasti kohandatavale mööblile on vanapaar õnnelik, sest kogu pere saab nüüd lõpuks perekogunemiste ajal suure laua taga istuda.

Elutuba pärast uuendustöid. FOTO: Ikea