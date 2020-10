KAS TEADSID? ⟩ Kuidas vältida ja vabaneda halbadest lõhnadest külmkapis

Samsungi tellitud uuringu järgi hoiavad Eesti inimesed oma külmkappides eelkõige kiiresti riknevaid tooteid ning seepärast vahetub suurem osa külmkapi sisust kõigest nädalaga.

Tervelt 82 protsendi Eesti inimeste külmkappide sisu püsib värskena maksimaalselt üks nädal ning 42 protsendil seisavad tooted külmkapis kõigest paar päeva.

Kiiresti riknevad tooted tähendavad ühtlasi ka seda, et midagi läheb halvaks juba külmikus. Tihti jääb halb aroom püsima ka peale kapinurka seismajäänud hallitava juustutüki eemaldamist ja vahel ei saagi aru, millest halb lõhn tekib. Mida sellistel juhtudel teha?

Samsung Eesti koduseadmete valdkonna tootekoolitaja Alari Pennar selgitas, et üheks põhjuseks võib just vanemate külmikute puhul olla see, et külmikus olev plastik on halva lõhna endasse imenud ja seepärast jääb hais püsima ka peale toote eemaldamist.

«Uuematel külmikutel on olemas juba sisse ehitatud õhutus- ja värskendussüsteemid, mis selle probleemiga tegelevad, aga ise saab kaasa aidata näiteks söögisooda topsikese külmikusse paigutamisega. Sooda imeb halvad lõhnad endasse ja saavutate kiiremini hästi lõhnava külmiku. Sarnaselt aitab ka näiteks jahvatatud kohv,» lausus Pennar.

Ta lisas, et probleemide ennetamiseks tasuks kindlasti jälgida, kuhu erinevad tooted külmkapis paigutada ja kuhu on toiduainete asukohad külmikus planeeritud. Külmkappide tootjad ise on külmikuid arendades pööranud tähelepanu just sellele, kuidas seal olevad tooted võimalikult kaua värsked püsiksid. Eriti arvestades ka üha suurenevaid külmkappe.

Suurema koguse toiduainete värskena hoidmiseks on enamusel külmikutel olemas näiteks eraldi sektsioon või sahtel, kus on reguleeritud temperatuur- ja õhuniiskus just värskete toiduainete nagu juur- ja puuviljade jaoks.