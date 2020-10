Supipotist harjavarteni: suitsu- ja vinguandurite viis suurimat vaenlast

Turvaettevõtte G4S Eesti tehnilise toe spetsialistid ja kliendihaldurid aitavad inimesi igapäevaselt seoses Nublu suitsu- ja vinguanduritega. Nad tõid välja viis peamist vaenlast, mille tõttu on andurid oma lõpu leidnud.

Kahepoolne teip

Kõige suurem oht suitsu- ja vinguandurile on kahepoolne teip. Teibiga lakke kinnitatud andur kukub varem või hiljem sealt alla. Sellistest juhtumitest kuulevad nad mitu korda nädalas ja keegi neid kokku lugeda enam ei jõua. Halvematel juhtudel on seadme vigastused nii suured, et tuleb uus osta.

Enamasti kasutatakse kõige odavamat kahepoolset teipi, mis väsib üsna ruttu. Harvematel juhtudel kasutatakse küll väga tugevat teipi, kuid siis annab järele laevärv ning suitsu- ja vinguandur kukub alla koos värvitükiga.

Kõige kindlam on andur lakke kinnitada kruvidega, mis komplektis kaasas. Ja isegi kui peaks kunagi tekkima vajadus andur laest alla võtta ja teise kohta paigaldada, siis on kahte väikest kruviauku lihtsam parandada kui teibist jäänud plekke või eemaldunud värvist maha jäetud jälge korrigeerima hakata.

Harjavars

Kuna suitsu- ja vinguandurid paigaldatakse lakke, kuhu keskmine inimene oma käega ei ulatu, siis kasutatakse andurini jõudmiseks tihti harjavart. Suitsu- ja vinguanduritel on testnupp, millega kontrollida anduri töökorrasolekut. Osadel, näiteks Nublu suitsu- ja vinguanduril töötab sama nupp ka vaigistusnupuna kui andur peaks häiresse minema. Ja nii võetaksegi harjavars appi kui on vaja näiteks söögitegemise või ahjukütmise ajal liigse suitsu või vingu tõttu alarmi andvat andurit vaigistada. Paraku lähenetakse sellistes olukordades suitsu- ja vinguanduritele tihti liiga jõuliselt ning lüüakse andur harjavarrega laest alla. Loomulikult on tagajärjeks põrandale tükkideks kukkunud seade, mis sellises seisundis tõenäoliselt enam elusid ei päästa. Pea iga kuu saab mõni Nublu oma kurva lõpu just harjavarre löögi tõttu.

Üks Nublu vastu huvi tundnud naine uuris kliendihaldurilt pikalt ja põhjalikult, millised on Nublu anduri test- ja vaigistusnupu täpsed mõõtmed. Jõudes arusaamale, et sellised nupumõõtmed tema harjavarrega ei sobitu jättis ta anduri tellimata. Loodame, et inimene leidis omale lõpuks sobiva anduri ja seda pole veel harjavarrega laest alla löödud.

Pakend

Harvad pole juhtumid, kus ostetakse koju või saadakse kingituseks elupäästev andur, kuid jäetakse see siis paigaldamata. Ja nii vedeleb see töövõimetuna sahtlis või kapi peal.

Kliendihaldurid avastavad aeg-ajalt, et inimene on tellinud omale Nublu suitsu- ja vinguanduri, aga signaalid, mis ütlevad, et anduril on turvaettevõttega ühendus, mingil põhjusel juhtimiskeskusesse ei jõua. Kui siis kliendiga ühendust võetakse ja probleemile tähelepanu juhitakse, selgub sageli, et andur on aktiveerimata ja pole isegi karbist välja võetud.