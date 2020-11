Briti pere üllatus oli suur, kui selgus, et 40 aastat nende vannitoal seisnud peegel kuulus omal ajal Prantsusmaa kuninganna Marie Antoinettele. Pärandiks saadud peegli ajaloo ja päritolu vastu ei tundnud 1980. aastatel keegi suurt huvi, niisiis riputatigi see vannitoa seinale, kuhu see 40 aastaks unustati.