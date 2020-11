KAE VÄRKI! ⟩ Eesti hotellikett müüb tube kõigest 3 euroga

Hestia Hotel Group tegevjuht Kaisa Mailend selgitab, et pakkumise eesmärk ei ole kasumit teenida: «Eks see on üks sünnipäevahullus ja püüd elavdada linnapuhkust siseturismi osana. Seni ei ole linnapuhkus olnud Eestis ja Lätis kuigi populaarne puhkuse veetmise viis, vaid inimesed soovivad ikka kaugemale reisida. Praegusel piiranguterohkel ajal on tegelikult ka väike keskkonnavahetus kohalikus linnahotellis väga mõnus vaheldus rutiinile. Võtad aega iseendale, oled eemal argitoimetustest või lihtsalt lõõgastud tavapärasest erinevas keskkonnas», selgitab Mailend.