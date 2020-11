Suurelt unistanud Eesti pere lugu: poollagunenud majast sai aastaga ajatult stiilipuhas pärl

Varem Pirita-Kosel kortermajas elanud Anton ja Jevgenia alustasid uue elupaiga otsinguid pärast esimese lapse sündi – pere suurenedes ei tundunud elu korteris enam kuigi lahe. Hing ihkas rohkem privaatsust ja suuremat ruumi. Eesmärgiks seati päris oma maja. Pea kahe aasta vältel jälgiti kinnisvaraportaale, et leida valmismaja või krunt. Aja jooksul sai aga noortele selgeks, et ega senisest elupaigast väga palju kaugemale soovitagi siirduda. Peagi naeratas õnn sealsamas Maarjamäel müüki tulnud vana poollagunenud majaga elamukrundi näol.

Eeltöö võttis aega

Krunt osteti ära, vana maja lammutati ja peagi valiti välja ka uue maja projekt – selleks sai Eestiski populaarne majaprojekt Valss, mis leiti kivimajade kaubamärgi Jämerä kataloogist. On põnev teada, et originaalprojekti tellijaks ja omanikuks on kuulus Soome mootorrattur Mikko Kallio ja hoone projekteeriti spetsiaalselt 2009. aastal Valkeakoskis toimunud elamumessi jaoks.

Üle-eelmise aasta veebruaris esitati projekt Tallinna linnavalitsusele ja asuti taotlema uue elumaja ehitusluba. Asjaajamisele kulus enam kui pool aastat: maja tuli sobitada Maarjamäel juba olemasolevate elumajade vahele nii, et oleksid täidetud kõik sealsed ehitusnõuded. Lisaks tuli ümber teha kanalisatsioonitorustik, teha uus ühisveevärgiga liitumine ning ühendada gaasivarustus.

«Tuttavad ütlevad nüüd tagantjärele, et meil on ikka kõvasti vedanud, sest asjad sujusid üsna hästi. Räägitakse ju, et kui perekond elab üle oma elamise remondi või uue kodu ehitamise, siis on see pere juba kõike näinud ja valmis ka edaspidi kõigist raskustest üle saama. No meie oleme nüüd selle n-ö tuleproovi läbi teinud,» räägib Jevgenia lõbusal häälel.

«Meil oli ühine arusaam, mida saada soovime. Soovisime klassikalises stiilis maja, aga nii, et see ei oleks mitte väga silmatorkavalt tavapärane. Eelistasime mugavust ja funktsionaalsust ning kaasaegseid mõistlikke automatiseeritud nutilahendusi.»

Energiasääst lisasoojustuseta

Tüüpprojekt tehti ju peaaegu 90 protsendi ulatuses ümber, algsest jäid põhimõtteliselt alles vaid seinad: täiustati fassaadi, muudeti ruumide paigutust, osad vaheseinad jäeti ehitamata, et esimesele korrusele moodustuks avar ja suurte akendega valgusküllane avatud köök ja elutuba ning ka kõik muu lahendati koostöös arhitektiga nii, nagu endale mugavam tundus.

«Leidsime, et kui juba algusest lõpuni ise ehitada, siis tuleb teha korraga nii, nagu meil vaja, sest enam-vähem sobiliku maja oleksime ju võinud ka osta,» selgitab Jevgenia. «Nii võtsime ühe projekti ette ja hakkasime seda muutma ja enda jaoks kohandama.»