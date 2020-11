KUUÜLEVAADE ⟩ Uute korterite turgu ähvardab peagi põud

«Kuna kevadel pandi osa kinnisvaraarendusi seisma, aga päris palju reservis olevat vara on vahepeal ära müüdud, siis on praeguseks tekkinud isegi kerge uusarenduste defitsiit – tunne, et polegi nagu midagi osta. Seetõttu on suuremad arendajad uuesti projektid üles sulatanud ja alustanud jälle ehitamist, et oleks mida pakkuda. Ka 1Partner ehitab praegu Tallinna ülemise tuletorni ümbruses elamukvartalit ning lisaks lõime just värskelt Pelgurannas täiesti uue arendusega kopa maasse,» lisas Vahter.