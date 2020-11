Arhitektuuriloolane Tallinna arengust: kõik ei lähe kunagi päriselt nii nagu me plaanime

«Tallinna on läbi aegade planeeritud kord teadlikult, siis lastud jälle olude sunnil spontaansemalt areneda. See on kujundanud linna selliseks nagu teda tänapäeval tunneme – kauniks, huvitavaks ja pisut kaootiliseks,» rääkis Orro videoettekandes «Sahtlisse jäänud projektid».