KODUOTSIJA KÜSIB ⟩ Miks ma jäin soovitud üürikorterist ilma?

Üürileandjal on õigus valida, kes saab olema tema üürnik. Samas ei ole see õigus absoluutne ehk, vastavalt võrdse kohtlemise seadusele ei tohi valikut tehes lähtuda üürikandidaadi rahvusest, rassist või soost. Nii ei ole õigus keelduda näiteks meesterahvast üürnikuks võtmast ainuüksi selle tõttu, et ta on mees.

Ette on tulnud ka olukordi, kus sobiv üürnik on leitud ehk korteri omanik on valiku teinud ja üürilepingu projekt on tulevasele elanikule tutvumiseks välja saadetud, kuid lepingu tingimuste osas ei jõuta omavahel kokkuleppele. Kui üürihuvilisi on mitmeid, siis teeb omanik sageli tingimuste osas kompromissile mineku asemel valiku pingereas järgmise üürikandidaadi kasuks ning maakleri ülesandeks on suhete silumine korterist ilma jäänud kliendiga.