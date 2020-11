Austria linnaplaneerija: tugev kesklinn on linna nõrkus

Madreiteri sõnul on Viini näite puhul targal linnal vaja silmitsi seista ka kliimamuutuste ja kliimakriisi teemaga. «Viini targa linna strateegial on kolm peamist dimensiooni. Ühest küljest on oluline ressursside säästlik kasutamine, teisalt on oluline innovatsioon. See on ka globaalselt väga tavaline, aga Viini strateegia muudab ainulaadseks see, et me soovime säilitada senist kõrget elukvaliteeti. Meie jaoks on elukvaliteedi teema targa linna strateegias veidi enamat kui vaid sotsiaalne aspekt,» rääkis ta.