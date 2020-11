GALERII ⟩ Täna avati pidulikult Kärdla uus keskväljak

«Juba täna on näha, et uus linnasüda toob keskväljakule inimesed tagasi. See võikski olla eesmärk. Liita suured väravad ja objektid, olla ühendus- ja kokkusaamise kohaks. Et keskväljak oleks ala, mis seob eraldiseisvad osad üheks hästitoimivaks tervikuks,» ütles Tasuja.

Kärdla keskväljaku töövõtja AS Merko Ehitus juhatuse esimees Ivo Volkov tõdes, et tal on hea meel, et said aidata kaunil Kärdlal veelgi kaunimaks saada: «Loodan, et uus keskväljak kujuneb väärt tõmbekeskuseks, kus on inimestel mugav kohtuda ja hea aega veeta. Kui linnasüda läheb korda kogukonnale, jõuab see peatselt ka teiste südamesse,» ütles Volkov ja soovitas oma järgmise aasta suvereisid kindlasti Kärdlasse planeerida.