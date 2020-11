Lõuna on prints Charlesi jaoks luksus, mille jaoks ei peagi teinekord aega jääma. Kuningliku pere kõneisik Gordon Rayner ütles Telegraphile antud intervjuus, et sinivereline sööb ainult hommiku- ja õhtusööki. Prints ei soovi, et selline lihtne asi nagu lõuna ta päevatoimetustele jalgu jääks, vahendab honey.nine.com.au.