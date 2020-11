Seekordses osas sõidab «Hingesoojuse» meeskond Haapsalu külje alla, kus Mägaris külmas ja rõskes majas kasvavad Elmo ja Jaanika kaks last. Vahel on nende kodus nii külm, et lapsed teevad koolitöid jopedega paksu vatiteki all. Hingesoojus aitab sel perel tuua majja vee ja mitte ainult: täitub pere üks suur unistus veel.