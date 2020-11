Sakus avati Eestis omalaadne asjade kogumispunkt

MTÜ Uuskasutuskeskuse tegevjuhi Diana Paakspuu sõnul asub enamik nende punkte poodides, kuid Saku punkt on iseteeninduslik – selline, kus pole mehitatud valvet. Tarvitamiskõlblikud asjad, mida endal enam vaja ei lähe, kuid mis võiksid kellelegi teisele rõõmu teha, saab tuua aiaga ümbritsetud alas olevatesse selleks kohandatud kahte merekonteinerisse, kus igale kaubagrupile on oma koht. Asju saab tuua iga päev kella 10-18ni, helistades värava avanemiseks sellel oleval numbril.

Ühed esimestest asjadest, mis Uuskasutuskeskuse kogumispunkti konteinerites oma koha leidsid, olid vallavanem Marti Rehemaa mäesuusad. «Igal asjal on mitu elu. Mitu elu nendel suuskadel saab olema, eks elu näitab. Kõigil meil tekib asju, mis jäävad seisma. Kui aga keegi need vähekasutatud asjad uuesti kasutusse võtab, siis sellest on suur rõõm,» ütles vallavanem uuskasutuspunkti avamisel.