TEEME SELGEKS ⟩ Kuidas kinnisvara ostuhuvilistele näitamiseks ette valmistada?

Kõige olulisem on teha kodus suurpuhastus: peske põrandad ja aknad, puhastage vaibad, pühkige tolm ja pange ära ebavajalikud asjad kõigilt tasapindadelt. Koristada on vaja ka kohtades, mida väga sageli ei puhastata. Kunagi ei tea, kuhu ostuhuviline piiluda võib, nii et puhtad ja tolmuvabad võiksid olla kõik nurgatagused. Kui suurpuhastus on tehtud, siis pole enne järgmise kliendi tulekut enam nii suuri ettevalmistusi vaja teha, piisab tolmu võtmisest ja põranda puhastamisest.