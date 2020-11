Metallist värvilise klaasini: 9 valgustimaailma moejoont ning kuidas neid omavahel sobitada

K-rauta sisekujundaja Aleksandra Tšufarina toob välja üheksa valgustimaalima moejoont, aga rõhutab seejuures, et ka trendikas valguslahendus peab olema läbimõeldud nii, et igal valgustil on täita ruumis oma roll.

Geomeetrilised vormid

Valgustite disainis on juba mõnda aega domineerinud ümarad vormid, aga nende kõrval tõstavad pead ka kuubikud, rööptahukad, silindrid, koonused ja teised geomeetrilised vormid. Seejuures võiks ruumis olla üks pilkupüüdev põhivalgusti ja teised, mis seda tujuloojatena või praktiliste elementidena täiendavad.

Materjalide virrvarr

Moodne valgusti ei ole lihtsalt klaasist või metallist, selles on kombineeritud erinevaid materjale. Seejuures on moes nii puit, klaas, metall, tekstiilid kui põnevad nöörid, millest ühes valgustikuplis võib olla kasutatud mitmeid erinevate võimaluste kombinatsioone.

Matt must metall

Metalli on valgustite juures alati kasutatud, aga praegu ei löö laineid läikivad või kullakarva valgustid, vaid tuhmid matid, eelkõige musta värvi valgusandjad, mis on küll vähem koloriitsed, aga suursuguselt pilku püüdvad. Metalli võib seejuures kombineerida kas klaasi, puidu või tekstiiliga.

Värviline klaas

Kui trendikas metall on hetkel tuhmilt matt, siis klaas vastukaaluks värviline. Klaas aitab valgusel ruumis levida, värvid annavad valgusele efekti. Värviline klaas ei tohi mõjuda raskelt, see peab olema läbikumav ja jätma õhukese mulje. Ühes lambis võib olla nii mitu erineva geomeetrilise kujuga klaaselementi kui ka mitu erinevat värvi, hetkel on erinevate lahenduste sobitamine moes.

Kantri ja vintage sugemed

Nii nagu rõivamoes on tunda kaheksakümnendate mõjutusi, on selle kümnendi noodid trüginud ka tänastesse interjööritrendidesse. Liiale ei tasu selle ajastu detailidega minna ja kindlasti tuleb need sobitada ülejäänud interjööriga, aga tänu kantri ja vintage taassünnile võib näha klassikalisi küünlakujulisi valgusteid metallist alusel ning punutud või tekstiilist lambikupleid.

Rippuvad kohtvalgustid

Sellega, et peamine üldvalgusti ripub nööri otsas, on kõik harjunud, aga pika nööri otsas võivad rippuda ka diivani kõrval olev lugemisvalgusti ning magamistoa öölambid. Seega võib klassikalisi põranda-, seina- või lauavalgusteid julgelt rippvalgustitega asendada, seejuures muretsemata, et toas on neid rohkem kui üks.

Siinidel valgustid

Investeering siinidel valgustite süsteemi võib olla kopsakas, aga tulemus saab üldjuhul praktiline ja ilus, eriti mõjus on selline lahendus suures ruumis. Esmalt paigaldatakse lakke spetsiaalselt selleks mõeldud siinisüsteem, mille külge saab paigaldada erinevat tüüpi valgusallikaid, nii koht- kui rippvalgusteid. Lampe saab siinidel liigutada sobivasse kohta, vajadusel saab neid ka lisada või ära võtta.

Skulptuurvalgustid

Kui lastetubades on skulptuursed pilved, tähed ja südamed olnud popid juba ammu, siis nüüd on koguvad skulptuurvalgustid populaarsust ka teistes ruumides. Eriti trendikad on põhjamaiselt lihtsad, aga samas pilkupüüdvad skulptuurid, näiteks põdra- või hirvepea kujutisega valgust läbikumavad klaasvalgustid.

Soojus ja praktilisus