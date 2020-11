LÕPUTU VAIDLUS ⟩ Kes remondib üürikorteri – omanik või üürnik?

On selge, et nõukogudeaegne köögimööbel ja vannitoasisustus klienti ei meelita. Eriti hull on olukord pikaajaliste üürikorteritega, kus remont on aastaid tegemata ning korter soovitakse anda kiirelt ja kuludeta edasi uutele üürnikele.

Põhjus, miks omanik ei tee korteris remonti, on enamasti rahaliste võimaluste või ka lihtsalt aja puudumine. Samas on korteri remontimine kindlasti omanikule kasulik, sest tema korteri väärtus selle tagajärjel kasvab ning selle eest on võimalik tulevikus rohkem üüri küsida. Üha enam näitavad üürnikud initsiatiivi, võttes korteri sisustamiseks või parendustöödeks laenu ning muutes elamise huvilistele meeldivamaks ja mugavamaks.

Esimene võimalus: omanik remondib korteri ise. Plussid omaniku jaoks: saab valida vahendid oma maitse järgi ja vastavalt võimalustele

remonditud korteri eest saab suuremat üüri küsida

üürilise tekitatud kahjustused on kergemini tuvastatavad

neutraalsetes toonides siseviimistlus sobib suuremale hulgale üürnikele Miinused omaniku jaoks: ajakulu

rahaline kulu

usaldusväärsete töömeeste puudus

Kui omanik ei soovi korteri sisustusse ja kodutehnikasse investeerida, on tal keeruline üürnikke leida, sest peresid, kes tahavad tulla täiesti tühja korterisse, kus puuduvad isegi külmkapp ja pesumasin, pole lihtne leida.

Kõik kokkulepped remondi ja parendustööde osas on oluline fikseerida üürilepingus, et kumbki osapool hiljem ei kannataks ning ei tekiks arusaamatusi. Kui omanik on valmis üürnikule pakkuma pikemat üüriperioodi või soodsamat üürilepingut tingimusel, et üürnik teeb korteris ise remondi, peaksid remondi maksumuse kohta kalkulatsiooni tegema mõlemad pooled. Võib-olla ei tasugi üürnikul korteri remontimine ära ning tal on mõistlik valida kohe renoveeritud ja sisustatud korter.

Kas remondikulu tasub siis enda kanda võtta omanikul või hoopis üürnikul? Plusse ja miinuseid on mõlemal juhul.

Teine võimalus: üürikorteri remondib üürnik Plussid üürniku jaoks: saab kujundada elamise oma maitse järgi

saab omanikuga kokkuleppel üürihinnast remondiraha tasaarveldada

Miinused üürniku jaoks:

ebakindlus – pole garanteeritud, et omanik üürihinda langetab või üldse remondiga nõus on

suur rahaline väljaminek

üürileping pole piisavalt pikk selleks, et remont ära tasuks