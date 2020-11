VAATA ⟩ Briti telekoka külmkapi sisu tekitas palju furoori

Peale telesaate võitu on Nadiyat saatnud suur edu. Kodukokk on teinud ilma nii kulinaaria maailmas kui ka küpsetanud Ühendkuningriigi kuningannale sünnipäevakoogi. Nadiya fänne üllatab aga tema laitmatult puhas ja organiseeritud külmkapp. Inimestele ei mahu pähe, kuidas suudab täiskohaga töötav kolme lapse ema külmkappi niivõrd puhtana hoida.