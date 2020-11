VÕTA ŠNITTI ⟩ Tunnustatud sisearhitekti Kärt Tähema käe all valminud kodu Harku vallas

Harku vallas asuva suurepäraste lahendustega majas on kokku kolm magamistuba, millest kahel on eraldi vannitoad. Lisaks asub ühes magamistoas suur garderoob. Mõnusa ja avara köök-elutoa südameks on eritellimusena valminud köök, kust avanevad kaunid vaated ümbritsevala loodusele. Nagu arvata võib, on köök sisustatud kõige kvaliteetsema tehnikaga, mida raha osta saab.